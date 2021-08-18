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وفد كويتي يطلع على التجربة الإماراتية في مجال الموانئ

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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 استضافت موانئ أبوظبي اليوم وفدا صناعيا رفيعا من دولة الكويت برئاسة سعادة عبدالكريم تقي عبد الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، حيث كان في استقباله الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي في إطار زيارة الوفد الرسمية إلى الدولة .

 حضر اللقاء من موانئ أبوظبي كل من عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي؛ والكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات - موانئ أبوظبي ورئيس القطاع البحري في موانئ أبوظبي بالإنابة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين موانئ أبوظبي والهيئة العامة للصناعة الكويتية، وإمكانية تبادل الخبرات والمعارف بهدف تحسين البنى التحتية الصناعية في البلدين.

وتحدث الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي خلال استقباله الوفد الزائر عن آخر التطورات التي شهدتها موانئ أبوظبي ومشاريع التوسعة والتطوير الجارية في القطاعات التابعة لها، وأهمية هذه المشاريع في تحسين القدرات الصناعية واللوجستية لإمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتجاري ولوجستي رائد في المنطقة، كما تطرق إلى الدور الذي يؤديه قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة والتسهيلات التي يقدمها في تيسير تأسيس وممارسة الأعمال للشركات ومن ضمنها بعض الشركات الكويتية الرائدة.

 وأكد الشامسي أن زيارة الوفد الكويتي تعكس رغبة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات التجارية والصناعية، وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة وكيفية تشجيع الاستثمارات المتبادلة ..مشيرا إلى التزام موانئ أبوظبي بمواصلة تحسين خدماتها لتمكين متعامليها من ترسيخ قاعدة أعمالهم في المنطقة وتنميتها.

من جانبه أكد سعادة عبدالكريم تقي عبدالكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز أواصر التعاون مع أشقائنا في دولة الإمارات .. وقال : إننا في الهيئة العامة للصناعة الكويتية حريصون دائماً على تعزيز علاقاتنا مع المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها موانئ أبوظبي، وسنعمل على الاستفادة من تجارب الجانب الإماراتي في مجال الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، وعرض تجاربنا في هذا بما يعود بالنفع على الجانبين.

وقام الضيف الزائر والوفد المرافق له عقب اللقاء بجولة شملت "زونزكورب" المنضوية تحت قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، اطلع خلالها على أحدث التجهيزات والتقنيات والمشاريع قيد التنفيذ وتلك التي تم إنجازها.

من جانبه ذكر عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي أن القطاع يستضيف بعض الشركات الكويتية الرائدة العاملة في مجالات الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات واللقاءات الأخوية تسهم في تمتين العلاقات واستعراض آفاق التعاون المستقبلي.

 وقال الهاملي : توفر المدن الصناعية والمنطقة الحرة في أبوظبي خدمات متكاملة من بنى تحتية متطورة وربط متعدد الوسائط وموقع استراتيجي ومزايا فريدة ومرونة كبيرة تتيح للمتعاملين الحاليين والمستقبليين فرص تنمية أعمالهم وتوسعتها ودخول أسواق جديدة. ويشهد القطاع حالياً إنجاز واستكمال المزيد من المشاريع التطويرية التي ستشكل إضافة قيّمة للعروض التي نوفرها للمستثمرين والمتعاملين.

جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته نحو 424% بإجمالي 251 مليار درهم، خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من 7.4 مليار درهم عام 2010، ليصل إلى 39 مليار درهم في نهاية عام 2019، كما يوجد نحو 1730 شركة ووكالة وعلامة تجارية كويتية مسجلة في دولة الإمارات، ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الإمارات نحو 13 مليار درهم، وتنشط الشركات والعلامات التجارية في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين، والتشييد والبناء وغيرها.

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