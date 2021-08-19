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رامي جمال يروج لحفلته المقبلة بالمملكة العربية السعودية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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روج المطرب رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية "جدة" بمشاركة مع كلا من الفنانين أحمد باتشان، ديجي أصيل، وذلك اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري.


نشر "جمال" مقطع فيديو يجمع بين أصوات الفنانين على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "مستنيكم يوم ٨٢٧ علشان نكسر الدنيا سوه في جدة، سوبر دوم".


يذكر أن المطرب رامي جمال شارك في أغنية "قلة الإحساس" وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم.

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