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يحيى زكي: نسعى لجعل العين السخنة مركزًا عالميًا في البتروكيماويات

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس يحي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنهم يعملون أول بأول من أجل إحداث حركة تنمية للمنطقة الاقتصادية، والتي من شأنها خلق فرص عمل، وتحقيق تنمية.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانىء، و4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 460 كيلو متر، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية جذب استثمارات خارجية ومحلية بغرض توطين صناعات وخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن طموحهم أعلى كثير مما يتحقق، ولهذا عملوا على تجهيز المنطقة من خلال توفير المرافق والبنية الأساسية، فضلا عن تحسين البيئة التشريعية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى أن تكون منطقة السخنة تكون مركز عالمي الأول على مستوى الشرق الأوسط في صناعة البترو كيماويات.

الكلمات المفتاحية

يحيى زكي العين السخنة البتروكيماويات

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