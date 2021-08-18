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غرفة أبوظبي تبحث مع جنوب أفريقيا التعاون التجاري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
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بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه سعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة والوفد المرافق له سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وجنوب أفريقيا، علاوةً على تبادل وجهات النظر حول العديد من المستجدات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .. زيارة السفير الجنوب أفريقي للغرفة، لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على الساحة الاقتصادية، ومؤكّداً على استعداد الغرفة لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي وجنوب أفريقيا.

كما أشار المزروعي خلال حديثه مع السفير الجنوب أفريقي إلى سعي غرفة أبوظبي لمضاعفة الجهود لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ونظرائهم في جمهورية جنوب أفريقيا على حد سواء.

من جهته، وجّه كاتشاليا التهنئة لعبدالله المزروعي بمناسبة توليه مسؤولياته الجديدة بصفته رئيساً لمجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي، معرباً عن سعادته بترحيب الغرفة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع بلاده، وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين غرفة أبوظبي والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في جنوب أفريقيا.

وبدوره، قدّم سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي شرحاً موجزاً عن غرفة أبوظبي والخدمات المختلفة التي تقدمها للأعضاء، وكذلك شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تمتلكها الغرفة، ودورها في ربط المستثمرين ورجال الأعمال من الخارج مع قطاع الأعمال في أبوظبي.

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