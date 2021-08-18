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ارتفاع الصادرات الزراعية الروسية الى 18.645 مليار دولار

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
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حققت صادرات المنتجات الزراعية الروسية خلال هذا العام ارتفاعا بنسبة 18% لتصل الى 18.645 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الروسية فقد ارتفعت صادرات الحبوب بنسبة 16% إلى 5.351 مليار دولار، وصادرات الدهون والزيوت بنسبة 40% إلى 4.218 مليار دولار، بينما صعدت صادرات اللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 25% إلى 854 مليون دولار. وزادت صادرات الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7% وبلغت 3.165 مليار دولار، أما المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية فقد صعدت بنسبة 6% لتصل إلى 2.514 مليار دولار.

وكان لدول الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من الصادرات الروسية بنسبة 11.7% ، واستحوذت الصين على نفس النسبة تقريبا ، فيما بلغت حصة تركيا 12% وكوريا الجنوبية 7.6% وكازاخستان 6.3% ومصر 4.7%.

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