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رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار عزت أبو زيد على منصبه الجديد

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار عزت أبو زيد سلام بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ٢١ أغسطس الجاري ٢٠٢١.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: "نسأل المولى عز وجل أن يوفقه الله في منصبه الجديد وأن يسدد الله على طريق الحق والعدل خطاه في قيادة هيئة النيابة الإدارية، لتحقيق دورها الدستوري المنشود كأحد الهيئات القضائية المساهمة في تحقيق العدالة".

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هيئة النيابة الادارية حوادث بوابة الفجر الفجر

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