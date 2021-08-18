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قرار عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة المؤجلين

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارا هاما وتم تعميمه على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

ويقول القرار: "يرجى التكرم بالتنبيه على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتأجيل الامتحانات الخاصة بالدور الأول للدور الثاني بالدر أن الفعلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨ هو إقصاء خلال أسبوع من إعلان النتيجة وهذا للعلم والإطاحة".
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة المؤجلين
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة المؤجلين

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