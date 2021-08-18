مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات مصر في تصفيات مونديال قطر 2022





يخوض منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة مواجهات قوية فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويقع منتخب مصر فى مجموعة تضم كل من ليبيا وانجولا والجابون فى مجموعة صعبة لمنتخب مصر الذي يرغب فى التأهل كأول للمجموعة ثم لعب اللقاء الفيصل من أجل الفوز والصعود لمونديال قطر 2022.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد اول مباراتين للفراعنة، وهم مصر ضد أنجولا يوم 2 سبتمبر القادم والجابون ضد مصر يوم 5 سبتمبر القادم.

ويذكر أن منتخب مصر صعد إلي كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون شهر يناير القادم.