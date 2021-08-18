التأمين الاجتماعي: صاحب المعاش المبكر أفضل من المستمر لسن الـ 60

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن "الهيئة تقدم 120 خدمة تأمينية للمواطنين في جمهورية مصر العربية، وخلصنا منهم 15 خدمة وحطينهم على بوابة مصر الرقمية"



أضاف عوض، خلال لقاء مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن "صاحب المعاش المبكر في وضع أفضل من المستمر في الخدمة لسن الـ 60".



تابع: أن "190 ألف فقط من 3 مليون موظف حكومي يصرفون معاش مبكر".



