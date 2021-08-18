Advertisements

بعد قرار السيسي.. أبرز 5 محطات مسيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، منذ قليل، بتعيين المستشار عزت أبو زيد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، والذي يكتمل عطاءه القضائي غدًا الخميس.

وترصد "الفجر"، أبرز المحطات القضائية التي مر بها رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، حتى تعيينه في منصبه.

1_ المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 سبتمبر ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام ١٩٧٤.

2_ التحق بعد ذلك بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة متوليًا العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.

3_ تولى العمل مديرًا لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

4_ عمل رئيس النيابة الإدارية الجديد بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا.

5_ عمل وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

الكلمات المفتاحية

هيئة النيابة الادارية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يطرد 6 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويطلب حكام أجانب في السوبر والكأس

منذ حوالي 8 ساعات

خزينة الأهلي تنتعش بـ300 ألف دولار.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة النارية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خطة شيطانية من ريال مدريد لضم مبابي وهالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

08:01 م

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

08:07 م

عقاب مرعب من طالبان لسارق سيارة.. وتدهور حالة الرئيس الهارب وترامب يصدم متابعيه

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان