بعد قرار السيسي.. أبرز 5 محطات مسيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، منذ قليل، بتعيين المستشار عزت أبو زيد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، والذي يكتمل عطاءه القضائي غدًا الخميس.





وترصد "الفجر"، أبرز المحطات القضائية التي مر بها رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، حتى تعيينه في منصبه.





1_ المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 سبتمبر ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام ١٩٧٤.





2_ التحق بعد ذلك بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة متوليًا العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.





3_ تولى العمل مديرًا لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.





4_ عمل رئيس النيابة الإدارية الجديد بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا.



