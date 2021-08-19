شقيق الإعلامية منى أبو حمزة يعلن ارتباطه بمذيعة لبنانية شهيرة





أثار شقيق الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، جدلا وبات حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تبيّن أنه خطيب المذيعة في قناة الـlbci رنيم بو خزام.



وبعد أيام على إعلان خطوبتهما، شاركت رنيم بو خزام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل، صورة تجمعها بخطيبها لأول مرة، والذي تبيّن أنه شقيق منى أبو حمزة وإسمه ربيع ابو علوان، ويعمل في الادارة العامة في مدارس Sabis بين مصر وكينيا.



وكانت علّقت منى أبو حمزة على صورة العروسين كاتبةً:”حياتي! تنيناتكم شقفة من قلبي”.



وكانت كشفت مذيعة الأخبار في قناة lbci اللبنانية رنيم بو خزام عن صورة خطيبها لأول مرة، وذلك بعد أيام على إعلانها إرتباطهما رسميا.



ونشرت رنيم بو خزام صورة عفوية تجمعها بخطيبها الذي يدعى ربيع أبو علوان، وعلّقت بالقول:”‎حتى نحنا وعم نتصوّر بيضل عندي شي قولو”.



وكانت أعلنت رنيم منذ حوالي الـ4 أيام عن خطوبتها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة أظهرت فيها يدها وهي تمسك بيد خطيبها، وعلّقت كاتبةً:”وسط كل المصاعب والظروف الصعبة التي نمر بها جميعًا ، أعلم أنه يمكننا أن نعيش كل شيء جنبًا إلى جنب”.