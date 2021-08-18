التأمينات الاجتماعية: نصرف المعاشات لـ 10.5 مليون مواطن

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم صرف المعاشات لـ 10.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون مواطن مُؤمن عليهم.



أضاف عوض، خلال لقاء ببرنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "نقدم خدمات لـ24 مليون مواطن، ولو كل واحد فيهم مسئول عن 3 أو 4 أفراد، فنحن نتحدث عن نظام له علاقة بـ100 مليون مواطن مصري".



تابع: "نظام التأمين الاجتماعي مينفعش يتوقف يوم، ومينفعش نقول للناس استنونا شهر هنقفل بسبب إننا بنعمل حاجة جديدة، أنا دايما بقول للزملاء إننا مسئولين عن قطار قديم متهالك وزجاجه مكسر وبيمشي بسرعة 10 كليو متر في الساعة ولكن لازم نطور فيه يوميا، وفي نفس الوقت عايزين نعمل نظام جديد مع الحفاظ على القديم عشان يشيلنا لحد ما يكون عندنا الجديد".



