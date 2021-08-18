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الصفقات الجديدة تشارك في المران الأول المنيا استعدادا للقسم الثاني

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عصر اليوم الأربعاء تدريباته البدنية، ضمن أولى أيام فترة الإعداد استعداداً للموسم الكروي الجديد، ويأتي ذلك بعد أن تم تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة شديد قناوي.

وقبل إنطلاق التدريبات حرص المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبين الجدد والمستمرون منذ الموسم الماضي وجهازه الفني بالكامل ، وبحضور المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، و أكد لهم أن فترة الإعداد تعد أهم فترات الموسم والتي من خلالها ينجح الفريق في تقديم موسم قوي للمنافسة على الصعود، كما أنه لا يوجد اي مكان للمقصرين، ويجب على الجميع أن يلعب ويتدرب باحترافية لخدمة الفريق بأكمله .

وأشار قناوي إلى أن مجلس الإدارة يقدم كافة أوجه الدعم للفريق ، وعلى الجميع الالتزام لتحقيق آمال الجماهير ، خاصة أن الفريق يضم عناصر قوية سواء منذ الموسم الماضي أو اللاعبون الجدد، وجميعهم قادرون على تحقيق الانتصارات .

وتضم قائمة الفريق حتى الآن 18 لاعبا مستمرون مع الفريق منذ الموسم الماضي بالإضافة إلي 8 صفقات جديدة وهم كل من :

محمد أبو رتيبة، محمد آدم، برسوم محروس، أحمد جمال، أحمد اسماعيل، محمد عبد المحسن " قادما من الإعارة بنادي الاعلاميين"، عمرو عثمان، بدوي عاشور، أيمن ناصر، فيصل غريب، هشام عبد الشافي، حسن هاشم، محمود بلية، فتحي عثمان، عمار محسن، أحمد اشرف، احمد عصام ، وجرى تجديد التعاقد مع لاعب خط الوسط مصطفى الشوبكشي.

بينما ضم النادي 8 صفقات جديدة وهم كل من اللاعب هشام شحاته ( ظهير أيسر ) ، واللاعب حمادة ايسيان ( دفندر ) ، و اللاعب أحمد الصفتي ( مدافع ) ، واللاعب إسلام عبدالقادر ( حارس مرمى )، واللاعب محمد عبد الوهاب ( حارس مرمى) واللاعب محمد التائب "هشه" ( جناح ايمن ومهاجم ) ، كريم عصمت "مساك" ، و مصطفى فرغلي " وسط مهاجم" .

كما أعلن المدير الفني عن مشاركة عددا من لاعبي قطاع الناشئين في تدريبات الفريق خلال تدريبات اليوم والتدريبات القادمة وهم : محمد عبد الرحيم، محمد أشرف، محمد مفتاح، عمرو نور، والحارس علي جنيدي، محمد كوفي، حسن عبد المنعم، هشام يحي، اسلام بولا، انور يحي، حازم مرعي، عبدالغفار احمد، حسين عبدالمنعم.

ويضم الجهاز الفني كل من : شديد قناوي كمديرا فنياً وجهازه المعاون : عماد عبدالمتجلي المدرب العام ، وأحمد يحي مدربا ، محمد اسماعيل مدرب حراس المرمى ، د. محمد دكروري مخطط أحمال ، محمد السيد اخصائي علاج طبيعي، محمد خضراوي مدلك، امير مختار وسامر سيد إداريي الفريق ، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة

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