الكشف عن حكم مباراة الرجاء والاتحاد في نهائي البطولة العربية





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عن تعيين محمود البنا حكم لمواجهة الاتحاد السعودي والرجاء المغربي فى نهائى البطولة العربية.





واختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال العرب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل بمدينة الرباط بين فريقي الاتحاد السعودي.





وجاء طاقم التحكيم كالتالي:-





المصريون محمود البنا حكم ساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام مساعدين وأمين عمر حكم رابع وجهاد جريشة حكم فيديو والسوداني محمد عبد الله ديالا حكم فيديو مساعد.





في الوقت نفسه اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقمين حكام مصريين لإدارة مباراتين ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث يدير مباراة موريتانيا مع زامبيا طاقم مكون من: ابراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وهاني عبدالفتاح ومعهم احمد الغندور حكما رابعًا.





فيما يدير مباراة زيمبابوي مع جنوب افريقيا محمود البنا ويعاونه محمود ابوالرجال واحمد حسام طه ومعهم امين عمر حكما رابعًا.





كما اختار الاتحاد العربي طاقم محكمات مصريات للتحكيم في بطولة كأس العرب للسيدات التي ينطلق في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل يتكون من: شاهنده المغربي ومني عطاالله ويارا عاطف.





يأتي ذلك في إطار الاحترام الذي يلقاه التحكيم والحكام المصريين على المستويين العربي والأفريقي.



