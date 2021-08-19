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وائل عبد العزيز يوجة رسالة لشقيقتة ياسمين عبد العزيز "هترجعي أقوي من الأول"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة دعم لشقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".


نشر "عبد العزيز" صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز وعلق عليها قائلا "هترجع أقوي من الأول".


ونفى الفنان أحمد العوضي الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، حول طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي ظهرت بعد تخلفه عن السفر معها إلى جينيف بسويسرا لمتابعة حالتها الصحية مع طبيبها هناك.

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