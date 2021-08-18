"حياة كريمة": توفير وظيفة مناسبة للأولى على الدبلومات الفنية

قال محمد صلاح، منسق عام مبادرة حياة كريمة بأسوان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكفل برعاية الأولى على الدبلومات الفنية ندى حربي ودعمها، يأتي في إطار الاهتمام بالمتفوقين علميًا، وهذا الأمر ليس جديدًا.



وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الدعم سيكون لندى حتى الانتهاء من المراحل التعليمية، وسيتم العمل على إلحاقها بوظيفة مناسبة بناءً على طلبها.



وأشار منسق عام مبادرة حياة كريمة بأسوان، إلى أن أسوان من المحافظات التي حظيت باهتمام كبير في مبادرة تطوير الريف المصري، لافتَا إلى أن حياة كريمة لا تسعى فقط بالاهتمام بالبنيان، ولكن بالبشر من خلال الاهتمام بالتعليم.

