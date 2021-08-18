دعوة لترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي في فنلندا

دعا مسؤول إقليمي في فنلندا سلطات بلاده لتعجيل ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، وفتح الأراضي الفنلندية أمام السياح الروس المحصنين ضد الفيروس.

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء قال يوكا كوبرا رئيس حكومة إقليم كاريليا الجنوبية المتاخم لروسيا: "لقد عرضت على السلطات العليا أن تحاول ترخيص لقاح "سبوتنيك V" إذا أمكن. كما يتعين على الأجهزة الصحية في فنلندا وروسيا وضع إجراءات تضمن المرور الآمن للمحصنين. ولا أعلم إن كان ذلك سيحدث أم لا".

كما ذكر كوبرا وهو عضو في البرلمان الفنلندي أنه ينوي بحث هذا الموضوع مع وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية كريستا كيورو.

وأشار إلى أن القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا تسببت بتأزم الوضع على حدود فنلندا البرية، وسط غياب التنسيق في ما يتعلق بقواعد تنقل مواطني البلدين عبر الحدود.

وكانت السلطات الفنلندية أشارت مرارا إلى أهمية ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.