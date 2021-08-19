غدا.. أحمد شيبة يطرح أغنية "أنا مش فاضلكم"



يستعد الفنان أحمد شيبة لطرح أغنيتة الجديدة غدا الموافق الخميس 19 أغسطس بعنوان "أنا مش فاضلكم" وذلك عبر قناته الرسمية "يوتيوب".





نشر "شيبة" عبر خاصية "الستوري" على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع من أغنيتة وقال في الفيديو "حبايب قلبي أنتظرو أغنيتي بكرة أنشاء الله "أنا مش فضلكم"، يارب تعجبكوا، على قناتي الرسمية".





أغينة "أنا مش فضلكم" هي من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.