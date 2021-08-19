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كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم "السخنة"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان كريم عفيفي، حيث تعاقد عفيفي على أحدث أفلامه بعنوان" السخنة" وهو أسم مؤقت، مع عدد من الفنانين بينهم الفنان محمد أنور  تأليف  نادر نظير وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج احمد السبكي.


نشر "عفيفي"صورة لاسكريبت الفيلم وذلك عبر خاصية "إستوري" على صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إستجرام" وعلق عليها قائلا "قريبا".


على صعيد آخر، انتهى عفيفي منذ فترة من تصوير فيلم "المحكمة" بطولة الفنانين فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله وغيرهم.

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