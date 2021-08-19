لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة.. تظلمات امتحانات 2021 "مجانا"

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكترونيًا، عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص اوراق الاجابة للثانوية العامة، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.





يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويُعاد تصحيحها يدويًا.





هذا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص، موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.



