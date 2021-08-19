هل الموظف المُعار أو الحاصل على إجازة يستحق الترقية؟ "التنظيم والإدارة" يُجيب

قال عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لأول مرة يتم إصدار حركات الترقيات بهذا الشكل عن طريق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية مستحقي الترقيات.





وأضاف "عبدالحميد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء إن هذا القرار يخاطب 880 ألف في جميع المستويات الوظيفية.





وأشار إلى أن التأخير في الترقيات سببه ما يسمى بالرسوب الوظيفي، بسبب عدم وجود درجات وظيفية للترقية ولكن هذا الأمر اختلف تمامًا بعد إضافة ثلاث درجات وظيفية جديدة.





وأكد أن جميع الموظفين المستحقين للترقية تم منحهم الدرجة الأعلى، موضحًا أن بعض الفئات التي وصلت إلى أعلى السلم الوظيفي في الجهاز تم الموافقة على منحهم حافز بنسبة 5% عوضًا عن زملائهم الذين يحصلون على علاوة الترقية بعد الترقية.



