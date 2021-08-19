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بفستان جرئ.. ديانا هشام تشعل الانستجرام في أحدث ظهور لها

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة ديانا هشام، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها بفستان أسود مفتوح من الجنب.

وحازت الصورة على اعجاب الكثير من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات مثل "قمر، انتي معلمة بحبك، اي الحلاوة دي".


والجدير بالذكر أن آخر اعمال ديانا هشام مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو بطولة المسلسل يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، وكوكبة مميزة من النجوم.

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