مفاجأة حول عودة وائل الإبراشي للشاشة مرة أخرى

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "الشناوي" قائلا: "الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن اشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض".



وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد اختفى عن الظهور، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أثرت عليه أعراض ما بعد كورونا.