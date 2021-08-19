على البحر.. مصطفى قمر يشارك متابعيه صورة جديدة

وكشف المطرب مصطفي قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عن أحدث أغانيه الأولى تحمل اسم "ضحتك موصوفة" والأخرى تحمل عنوان"وجع الفراق".



نشر مصطفى قمر صورة له عبر صفحته الشخصية علر "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"الغنوتين اللي مجهزهم بقوا تلاته اغينه اسمها ضحتك موصوفة والتانية اسمها أنا والتالتة دراما اسمها "وجع الفراق" آخر كلام ادوني اسبوع واسمعكوا أول واحدة يامسهل".

نشر الفنان مصطفي قمر، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة له بإطلالة صيفيه.وعلق قائلا: "الصورة دي صورهالي شاب صغير اسمه فارس 15 سنة وانا ع البحر ووعدته اني حانزلها عندي احمد عنده حوالي الف شكر ياشريف".