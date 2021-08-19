عاجل.. وزير التعليم: "تظلمات الثانوية" لا تتدخل في تقدير الدرجات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما وتاريخيًا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات، ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.



وأضاف "شوقي"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأربعاء: "تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه".



واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب".



واختتم: "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط، ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالًا للتظلم كما كان الحال دائما".



وأكد: "سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد بإذن الله".