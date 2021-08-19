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فيلم "موسي" يحقق 6 مليون جنية بعد اسبوع من عرضه

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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حقق فيلم "موسي" للفنان كريم محمود عبد العزيز، 6 مليون جنية، وذلك بعد اسبوع واحد من طرحه في السينمات.


تدور أحداث فيلم "موسى" حول روبوت يصممه المهندس يحيى لينتقم ممن قتلوا والده، ويساعده في تحقيق الخير والانتصار على الشر حسب وجهة نظره.

ويمتلئ فيلم موسى بالعديد من مشاهد الأكشن التي ينفذها الروبوت، والذي يتحكم فيه عن بعد صانعه المهندس يحيي أو كريم محمود عبد العزيز، خلال عن طريق نظارة تعمل عن طريق التواصل بين عقل من يرتديها وهيكل الروبوت.


فيلم "موسى بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، صلاح عبد الله، محمد جمعة، سارة الشامي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف محمد لطفي، صبري فواز، أحمد حاتم، أحمد العوضي.

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