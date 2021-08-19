أستاذ المناعة يكشف أهمية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن هناك بعض الولايات الأمريكية التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا متحور دلتا خاصة في الجنوب بسبب التعنت من جانب الجمهوريين واستغلالهم اللقاح سياسيًا.





وأضاف "خضر" في حواره عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبب في تزايد الإصابات، مشيرًا إلى أن متحور دلتا انتقل من الهند إلى أغلب دول العالم.



