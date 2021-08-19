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أستاذ المناعة يكشف أهمية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن هناك بعض الولايات الأمريكية التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا متحور دلتا خاصة في الجنوب بسبب التعنت من جانب الجمهوريين واستغلالهم اللقاح سياسيًا.

وأضاف "خضر" في حواره عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبب في تزايد الإصابات، مشيرًا إلى أن متحور دلتا انتقل من الهند إلى أغلب دول العالم.

وأشار إلى أن متحور دلتا لم تختلف أعراضه كثيرًا عن متحور ألفا، وليس أكثر شراسة من الفيروس الأصلي ولكن سرعته في الانتشار هو مصدر خطورته، موضحًا أن الولايات المتحدة تعاقدت على 200 مليون جرعة من شركة فايزر من أجل البدء في إعطاء جرعة ثالثة لكل المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.

الكلمات المفتاحية

متحور دلتا متحور ألفا بوابة الفجر الفجر

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