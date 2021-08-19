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"رسمة من الزلط".. رامي رضوان يفخر بصورة لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة لأحد متابعيه والذي رسم الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم بالزلط أمام الشاطئ.

وكتب "رضوان" موجها رسالة لهذا المتابع قائلا: "تسلم ايدك ومجهودك على الرسمه البديعة

و شارك أحد المتابعين صورة الرسمة الذي قام بها، وكتب تعليقا قائلا: "رسمتي بالزلط الملون علي شاطئ الاجونا في دهب❤️.
الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبدالعزيز الله يرحمهم".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا منذ فترة قليلة، لتلحق بحبيب عمرها زوجها الفنان سمير غانم.

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