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"رسمة من الزلط".. رامي رضوان يفخر بصورة لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم
الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:58 ص
مي مرسي
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وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة لأحد متابعيه والذي رسم الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم بالزلط أمام الشاطئ.
وكتب "رضوان" موجها رسالة لهذا المتابع قائلا: "تسلم ايدك ومجهودك على الرسمه البديعة
و شارك أحد المتابعين صورة الرسمة الذي قام بها، وكتب تعليقا قائلا: "رسمتي بالزلط الملون علي شاطئ الاجونا في دهب❤️.
الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبدالعزيز الله يرحمهم".
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا منذ فترة قليلة، لتلحق بحبيب عمرها زوجها الفنان سمير غانم.
وكتب "رضوان" موجها رسالة لهذا المتابع قائلا: "تسلم ايدك ومجهودك على الرسمه البديعة
و شارك أحد المتابعين صورة الرسمة الذي قام بها، وكتب تعليقا قائلا: "رسمتي بالزلط الملون علي شاطئ الاجونا في دهب❤️.
الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبدالعزيز الله يرحمهم".
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا منذ فترة قليلة، لتلحق بحبيب عمرها زوجها الفنان سمير غانم.
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