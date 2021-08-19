توفيق عكاشة يغادر المستشفى بعد تحسن صحته

غادر الإعلامي توفيق عكاشة مستشفى العلمين الذي نقل لها اليوم،وذلك بعد تحسن صحته بعد أن تعرض لوعكة صحية.





يذكر أن تعرض الإعلامي توفيق عكاشة لأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى العلمين، حيث عانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم والسكر، ويخضع الآن لعدة فحوصات وتحاليل طبية لتشخيص حالته النهائية.



ونشرت الصفحة الرسمية له عبر "فيسبوك"، أنه سيحتاج إلى جراحة عاجلة ولكن بعد انتهاء الالتهابات الشديدة، حسبما أعلنت صفحته.





والجدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة قدم آخر حلقات برنامجه "مصر اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، وتناول من خلاله تحليلًا شاملًا لما يدور على الساحة المصرية والعربية.