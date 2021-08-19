آخر تطورات مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان





ذكرت وسائل إعلام إسبانية آخر تطورات جديد بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن مبابي أبلغ أصدقائه في غرفة الملابس بأنه سيستمر مع النادي الباريسي في الموسم الحالي.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أخبر لاعبي الفريق أن مبابي سيستمر في الموسم الحالي وسيتم العمل على تجديد عقده.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أن مبابي يخطط للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده الحالي.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي في الأسابيع القليلة المقبلة في حالة موافقة باريس سان جيرمان على بيعه، حيث يرصد الملكي مبلغ مابين 120 إلى180 مليون يورو من أجل ضمه.



