ياسين التهامي يتألق بالتواشيح والإبتهالات في مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

انطلق اليوم حفل ياسين التهامي، ووذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى، بقلعة صلاح الدين الأيوبي في دورته الـ29 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.



وقدم "التهامي" عدد من التواشيح والابتهالات، والمدائح النبوية والأشعار الصوفية.



يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.



