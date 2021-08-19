تامر أمين عن الدوري المصري: "راح.. وحسم للزمالك" (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي فقد الدوري هذا الموسم بنسبة كبيرة، معلقا: "الدوري راح، وحُسم للزمالك.. مبروك للزمالك وجماهيره ولاعبيه".





وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الأخلاق الرياضية تقتضي أن نهنئ الفريق الفائز، ونقوله له "مبروك"، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يستحق أن يحصد لقب بطل الدوري هذا الموسم، حيث أنه أقل فريق خسر نقاط في مباريات الموسم.



