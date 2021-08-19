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تامر أمين عن الدوري المصري: "راح.. وحسم للزمالك" (فيديو)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي فقد الدوري هذا الموسم بنسبة كبيرة، معلقا: "الدوري راح، وحُسم للزمالك.. مبروك للزمالك وجماهيره ولاعبيه".

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الأخلاق الرياضية تقتضي أن نهنئ الفريق الفائز، ونقوله له "مبروك"، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يستحق أن يحصد لقب بطل الدوري هذا الموسم، حيث أنه أقل فريق خسر نقاط في مباريات الموسم.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك كانت صبورة وتستحق الشعور بفرحة الفوز، موجهّا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، قائلا: "متزعلوش.. دي نتيجة طبيعية للي حصل"، لافتًا إلى أن الأهلي لعب مباريات 3 مواسم بشكل متصل، معلقًا: "الأهلي كان لازم يريح".

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري الأهلي

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