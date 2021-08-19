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خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقترب مسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لحسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك عدم إتمام إنتقال مهند لاشين لصفوف القلعة البيضاء حتى ينتظرون رد فعل بيراميدز بعد بدأ المفاوضات معها بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة من أجل ضم نبيل عماد دونجا قائد السماوي بداية من الموسم الجديد.

ويسعى مسئولو الزمالك لإتمام الصفقة على أي طريقة سواء بصفقة تبادلية أو بمقابل مادي وذلك بناءاً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وأملا منه أن يصبح هو البديل الأفضل لتعويض رحيل فرجانى ساسي.

ورغم ذلك لا يريد مسئولو بيراميدز رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة بأعتباره أحد أهم العناصر الموجودة داخل الفريق.

ولكن رغبة اللاعب هي الإنضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة لذلك تغيرت وجهة النظر داخل النادى السماوي والآن يتم دراسة العرض جيدا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة التفاصيل عقب إنتهاء بطولة الدوري العام للموسم الجاري.

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