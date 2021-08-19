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يوسف الشريف وانجي علاء يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان يوسف الشريف، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، صورة تجمعه بزوجته إنجي علاء وابنتهما، من حفل عيد ميلادها الذي يوافق يوم الأربعاء.

وعلق قائلا:"‏كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي أنتِ ومامتك وأخواتك".

بينما علقت إنجي علاء قائلة:"‏كل سنة وانتي طيبة يا أحلى جنى، وربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي واشوفك احسن بنت في الدنيا انتي وأخواتك وربنا يقدرني وأكمل المشوار🙏
Happiest Birthday my girl ".

والجدير بالذكر أن آخر اعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو بطولة المسلسل يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، وكوكبة مميزة من النجوم.

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