أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

ترددت عدد من الشائعات في الساعات القليلة الماضية، حول إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا المستجد.



ونفى ذلك نقيب المهن التمثيليلة والفنان أشرف زكي، حيث أكد أن الزعيم عادل إمام، يعيش حياة طبيعية مع أسرته ويستمتع بالإجازة الصيفية.



ويرتبط عادل إمام هذه الفترة بتصوير عدد من الأعمال الفنية، والتي من المقرر البدء بها عقب انقضاء إجازته الصيفة.



وغاب الزعيم عن السباق الرمضاني الماضي، وكانت آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" مع عدد من الفنانين منهم داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.