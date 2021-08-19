الكشف عن خليفة ميسي في برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني عرض على أحد نجومه الحصول على الرقم 10 الخاصة بنجم وقائد الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي كان قد رحل عن البرسا قبل عدة أيام بعد أن فشل النادي الكتالوني في تسجيل عقده الجديد لدى رابطة الدوري الإسباني لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مجاناً.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عرض على البرازيلي فيليب كوتينيو الحصول على رقم 10 بدلاً من رقمه الحالي 14.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هذه الأخبار تأتي وسط شائعات رحيل كوتينيو عن برشلونة في الصيف الحالي ولكن يبدو أن النجم البرازيلي سيبقى مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي.



