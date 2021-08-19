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عاجل.. كارتيرون يستقر علي حارس مرمى الفريق أمام سيراميكا
الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:59 ص
محمد زويد
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بقاء محمد أبوجبل في حراسة مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس ضمن منافسات بطولة الدوري، وقرر كارتيرون استمرار أبو جبل في التشكيل الأساسي بعد ظهوره بمستوى مميز في مباراة وادي دجلة بالأمس ورفضه لسياسة التدوير بينه وبين محمود عبد الرحيم جنش.
وفضل مدرب الزمالك تثبيت أبوجبل في التشكيل الأساسي حتى نهاية بطولة الدوري حيث يتوقف أمر إعادته لدكة البدلاء على ارتكاب الحارس أي أخطاء فردية.
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