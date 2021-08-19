ضحية الغدر.. "الفجر" تكشف ملابسات مقتل سيدة في ظروف غامضة بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية، وهي مقتل سيدة تدعى ريهام عبدالهادي، تبلغ من العمر 34 عامًا، في ظروف غامضة بأحد العقارات الكائنة بعين شمس.

وانتقلت محررة "الفجر" لكشف ملابسات الواقعة.





في يوم السبت الماضي، كانت "ريهام" تجلس في منزلها وطرق أحد أقاربها باب المنزل، فرحبت به دون تردد، وفي وأثناء حديثهما خنقها بـ"الإيشارب" الخاص بها، حتى لقت مصرعها على الفور.





في هذه الأثناء، كان زوج الضحية يحاول الاتصال بها لكن دون جدوى، ما أثار الشكوك في قلبه، واتجه مسرعًا إلى منزلهما، فوجدها جثة هامدة، وحول عنقها "الإيشارب"، كما اكتشف بعثرة داخل المنزل، وسرقة مبلغ مالي والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها.





وعلى الفور أسرع زوج المجني عليها بإبلاغ غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، والتي اتجهت إلى مكان الواقعة، وتبيّن من التحريات وفحص كاميرات المراقبة هوية مرتكب الواقعة، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وبمواجهته أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





ونفت أسرة المجني عليها لـ" الفجر " كل ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء جثمانها من الطابق الثامن، مؤكدين العثور عليها بداخل مسكنها.



