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"نقابة الأطباء" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة ياسمين عبدالعزيز

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "المعلومات الواردة للنقابة تتحدث أن الفريق الطبي المتابع لحالتها أدى واجبه كاملًا ما قبل العملية، وأثناء العملية، وبعد حدوث المضاعفات".

ووجه "الزيات"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع على فضائية "العربية"، رسالة شكر للفريق الطبي المتابع لحالة "عبدالعزيز"، قائلًا: "أنا متشكر جدًا لكم على استخدامكم كل الأساليب العلمية الحديثة الصحيحة في حالة ياسمين عبدالعزيز، وإن شاء الله تقوم بالسلامة".

وأضاف أن نقابة الأطباء لم تحقق في إمكانية حدوث إهمال في حالة ياسمين عبدالعزيز، وهذا يرجع إلى أنه لا توجد شكوى مقدمة للنقابة حتى الآن، متمنيًا أن تتماثل الفنانة للشفاء في أقرب وقت ممكن، معقبًا:" كلنا بندعي لياسمين إنها تقوم بالسلامة، وأنا متأكد أن الفريق الطبي قام بكل الإجراءات للحفاظ على صحة الفنانة".

وتابع أن لائحة أداب المهنة تحتم عدم إفشاء أسرار المرضى، في إطار الحفاظ على صحة المريض، مضيفًا أن الفريق المعالج لم يتحدث عن الحالة الصحية لـ "عبدالعزيز" على الإطلاق، ولكن بعض الأطباء تحدثوا عن الحالة الصحية للفنانة، بعيدًا عن الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن هناك شكوى تقدمت للنقابة للتحقيق في تسريب الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، والشكوى محل تحقيق.

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز نقابة الأطباء بوابة الفجر الفجر

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