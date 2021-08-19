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أول تعليق من أحمد العوضي على شائعات انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد الفنان أحمد العوضي، على أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي انتشرت بكثرة في الأيام القليلة الماضية.

وكتب "العوضي" تعليقا على هذا المنشور قائلا: "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، وتابع قائلا: "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش ربع كلمة صح من اللى انت قولته واللى انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع عدد من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز.

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ياسمين عبد العزيز الفجر اخبار الفجر الفني أحمد العوضي

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