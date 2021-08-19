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مانشستر سيتي يقدم عرضًا أخيرًا لضم هاري كين

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي مازال يرغب في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن مانشستر سيتي قدم عرضاً تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع كين.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن دانييلي ليفي رئيس توتنهام يرفض التفاوض مع المان سيتي، حيث أنه مازال يرفض بيع النجم الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد زعمت بأنه في حال فشل مانشستر سيتي في التعاقد مع كين في الصيف الحالي فإن السيتزنز لن يحاول التعاقد معه مجدداً.

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