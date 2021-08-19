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وائل القباني : الدوري لم يُحسم حتى الآن

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعرب وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على وادي دجلة أول أمس الثلاثاء بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الزمالك يخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، والباحث عن التتويج لا بد أن يلعب دائماً على الفور وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الآخرين ، لكن حتى الآن الدوري لم يُحسم".

وأضاف: "ما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات، فالصراع مستمر بين قطبي الكرة المصرية حتى الجولة الأخيرة".

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