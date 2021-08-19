وائل القباني : الدوري لم يُحسم حتى الآن













أعرب وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على وادي دجلة أول أمس الثلاثاء بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام.





وقال القباني في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الزمالك يخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، والباحث عن التتويج لا بد أن يلعب دائماً على الفور وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الآخرين ، لكن حتى الآن الدوري لم يُحسم".



