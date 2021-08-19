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شاهد.. صور "فتاة عزبة النخل" المنتحرة بسبب الثانوية العامة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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حصلت بوابة "الفجر" على صور طالبة تدعى "جيهان. ح"، 18 عامًا، ألقت نفسها من نافذة منزلها الكائن بمنطقة عزبة النخل بسبب نتيجة الثانوية العامة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها بعزبة النخل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ؛ وعثروا على الفتاة، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبيّن إصابتها بكسر في الجمجمة؛ ونزيف داخلي في المخ وكسر في قدمها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
شاهد.. صور "فتاة عزبة النخل" المنتحرة بسبب الثانوية العامة
شاهد.. صور "فتاة عزبة النخل" المنتحرة بسبب الثانوية العامة
شاهد.. صور "فتاة عزبة النخل" المنتحرة بسبب الثانوية العامة
شاهد.. صور "فتاة عزبة النخل" المنتحرة بسبب الثانوية العامة

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نتيجه الثانويه نتيجه الثانوية العامة عزبة النخل حوادث الفجر انتحار طالبة الثانويه العامة

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