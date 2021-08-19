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نجم الزمالك: الأندية وافقت على ضغط المباريات منذ البداية.. فلِمَ الشكوى ؟

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعجب وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، من شكوى الأندية التي تصارع على البقاء بالممتاز ، من ضغط المباريات في بطولة الدوري العام .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "جميع الأندية وافقت منذ بداية الموسم على ضغط المباريات، وانتهاءه في الموعد المحدد من قِبل الإتحاد المصري لكرة القدم، فكان على المتضرر الإعتراض قبل خوض مبارياته، ولكن جميع الأندية تعلم من البداية أنها ستخوض مباراة كل ثلاثة أيام ، فضغط المباريات يسري على جميع الأندية، لذلك أرى أن هذا المبرر عبارة عن '' شماعة '' لتبرير الهزائم".

وتابع: "لم أر في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل هذا العدد من المباريات لأي فريق، فعلى سبيل المثال لم يتخذ الإتحاد الإنجليزي قراراً بتأجيل مباريات لتشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، نظراً لإقبالهم على نهائي دوري أبطال أوروبا، بل أن الفريقين خاضا مباراة في البريميرليج قبل ثلاثة أيام فقط من النهائي الأوروبي".

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