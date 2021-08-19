تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة









يستضيف ليفربول فريق بيرنلي يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر اغسطس الجاري في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان ليفربول افتتح مشواره في بطولة الدوري بفوز عريض على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود.





وعلى الجانب الآخر بدأ بيرنلي مشواره في الموسم الجديد "للبريميرليج" بسقوط مدوي على أرضه أمام برايتون آند هوف البيون بهدفين مقابل هدف واحد.



