مي الغيطي راقصة بالية في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير قامت بها.



وظهرت مي الغيطي في جلسة التصوير بفستان راقصة البالية،بالإضافة إلى ظهورها بوضعيات رقصة البالية.





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه مي الغيطي شاركت في فيلم سنيمائي" قمر ١٤ "من بطوله خالد النبوي، شرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد على، محمد علاء، مي الغيطي، بيومي فؤاد، ومن قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادي الجيار.



