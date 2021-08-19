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أحمد حاتم يغازل جمهوره عبر "إنستجرام" بهذه الطريقة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أحمد حاتم، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة له.

وعلق قائلا:"لو الخناق سباق اعتبري نفسك فايزة".


والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد مسلسل "ليه لأ " وهو بطوله منة شلبي، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبد الرحمن، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف مريم نعوم.

ويشارك في مسلسل "شقة 6" بطولة روبي وسيد رجب وشريف سلامة وأحمد حاتم وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وهاني عادل وأحمد بدير ورحاب الجمل وملك قورة

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