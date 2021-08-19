على مركب.. مي عمر ومحمد سامي في أحدث ظهور لهما

نشر المخرج محمد سامى، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر على مركب أثناء قضاء عطلتهم الصيفيه.





وأعلنت مؤخرا الفنانة إيمي سالم عن نيتها حول اتخاذ الإجرائات القانونية ضد محمد سامي، وذلك عقب تعليقات كثيرة من الجمهور على المنشور الذي كشفت من خلاله عن أزمتها مع محمد سامي.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد داش، أحمد مالك، تأليف وإخراج محمد سامي.