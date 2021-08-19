موعد مباراة ميلان الأولى في الدوري الإيطالي













يلتقي فريق ميلان، مع منافسه سامبدوريا، يوم 23 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية للفريقين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين فريقي ميلان وسامبدوريا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



