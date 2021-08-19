Advertisements

نجم الترسانة: الانتماء اختفى ورفضت الانتقال للأهلي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أكد مصطفى رياض نجم نادي الترسانة السابق، أنه رفض الانتقال إلى النادي الأهلي، عندما كان لاعبًا، فيما تحدث عن اختفاء الانتماء في الأندية خلال الفترة الأخيرة.

وقال رياض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عبده البقال عرض عليا الانضمام للأهلي عام 1974، ولكني اعتذرت وفضلت الاعتزال داخل نادي الترسانة".

وتابع، "الحب والانتماء اختفي من الأندية المصرية، الولاء الآن أصبح للمال فقط، في جيلنا كنا نسهر ونذهب للسينما مع زملائنا من الفريق الخصم، حتى بعد الخسارة".

وأضاف، "جيلي بنادي الترسانة لن يعوض، كنا معًا في الناشئين وصعدنا للفريق الأول سويًا مما أدى للتفاهم الكبير بيننا، ونجحنا في إحراز بطولات لنادي الترسانة، وفوزنا بالدوري وكأس مصر".

واستكمل، "المدرب اليوغوسلافي نينكوفيتش، اهتم كثيرًا بعلاجي بسبب إصابتي قبل الأولمبياد، وطلب انضمامي لمنتخب مصر قبل الفريق عبد الحكيم عامر".

وأشار، "أصعب مدافع لعبت ضده هو أحمد مصطفي،  كان خبيث داخل الملعب، وأول مباراة لعبتها مع الفريق الأول بالترسانة كانت علي ملعبنا أمام طنطا وخسرنا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة".

أخبار تهمك

قرار هام من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن خليفة ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتفق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستهدف تحصين نجمه من إغراءات مانشستر يونايتد

منذ ساعة

تعرف على فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الزمالك يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

"نقابة الأطباء" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة حول عودة وائل الإبراشي للشاشة مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:44 م

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

08:28 م

ريال مدريد يستهدف تحصين نجمه من إغراءات مانشستر يونايتد

04:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:12 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان