نجم الترسانة: الانتماء اختفى ورفضت الانتقال للأهلي









أكد مصطفى رياض نجم نادي الترسانة السابق، أنه رفض الانتقال إلى النادي الأهلي، عندما كان لاعبًا، فيما تحدث عن اختفاء الانتماء في الأندية خلال الفترة الأخيرة.





وقال رياض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عبده البقال عرض عليا الانضمام للأهلي عام 1974، ولكني اعتذرت وفضلت الاعتزال داخل نادي الترسانة".





وتابع، "الحب والانتماء اختفي من الأندية المصرية، الولاء الآن أصبح للمال فقط، في جيلنا كنا نسهر ونذهب للسينما مع زملائنا من الفريق الخصم، حتى بعد الخسارة".





وأضاف، "جيلي بنادي الترسانة لن يعوض، كنا معًا في الناشئين وصعدنا للفريق الأول سويًا مما أدى للتفاهم الكبير بيننا، ونجحنا في إحراز بطولات لنادي الترسانة، وفوزنا بالدوري وكأس مصر".





واستكمل، "المدرب اليوغوسلافي نينكوفيتش، اهتم كثيرًا بعلاجي بسبب إصابتي قبل الأولمبياد، وطلب انضمامي لمنتخب مصر قبل الفريق عبد الحكيم عامر".



